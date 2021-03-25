Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ekonomik durumunu anlattı. Yavaş, "Çocuklarıma vereceğim en güzel miras güzel bir isim bırakmak" dedi.

Yavaş ekonomik durumunu şöyle özetledi:

"Ben kredi çektim. Maaşımı aylık taksitlere bağladım. Bir miktarını İngiltere'de kızıma ev alması için gönderdim. Bir kısmı bende duruyor taksit taksit ödüyorum. Fuar alanından da ayrıca maaş aldığım için o para bana yetiyor. Beypazarı'nda bir arsayı müteahhite vermiştim, o da yakında bitecek. Çocuklarımın çok şükür ihtiyaçları yok. Paralı pullu işlere hiç girmedik. Çocuklarıma vereceğim en güzel miras güzel bir isim bırakmak"