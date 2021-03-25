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Mansur Yavaş ekonomik durumunu anlattı

"Çocuklarıma vereceğim en güzel miras güzel bir isim bırakmak"

25 Mart 2021 09:02

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ekonomik durumunu anlattı. Yavaş, "Çocuklarıma vereceğim en güzel miras güzel bir isim bırakmak" dedi. 

Yavaş ekonomik durumunu şöyle özetledi: 

"Ben kredi çektim. Maaşımı aylık taksitlere bağladım. Bir miktarını İngiltere'de kızıma ev alması için gönderdim. Bir kısmı bende duruyor taksit taksit ödüyorum. Fuar alanından da ayrıca maaş aldığım için o para bana yetiyor. Beypazarı'nda bir arsayı müteahhite vermiştim, o da yakında bitecek. Çocuklarımın çok şükür ihtiyaçları yok. Paralı pullu işlere hiç girmedik. Çocuklarıma vereceğim en güzel miras güzel bir isim bırakmak"

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