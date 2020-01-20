Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, 30 yıldır yenilenmeyen ve yıllarca su kesintilerine sebep olan Batıkent ve Ostim bölgelerinin ana isale hattını değiştirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kronik sorunun çözüldüğüne vurgu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu süreçte vatandaşlarımıza verdiğimiz kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında eskiyen, yıpranan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan su ve kanalizasyon borularını yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.