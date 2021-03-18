Mansur Yavaş: Çanakkale Zaferi'mizin 106. yılını kutluyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı özel bir video ile 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

Yavaş videoyu, ''Milletimizin bağımsızlık sevdasının en büyük sembollerinden biri olan Çanakkale Zaferi'mizin 106. yılını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu şanlı destan için canını ortaya koyan tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum'' sözleri ile paylaştı.