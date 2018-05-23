Manisa'da yazar kasa fırlatmalı protesto: Yola çıkarken dolar 4.80'di, 4.90'a çıktığını şimdi öğrendik

Manisa'da Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybını eleştiren CHP'liler, 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatılması olayını hatırlatarak, yanlarında getirdikleri yazar kasayı Valiliğin merdivenlerine attı. Eylemde konuşan CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, "Buraya gelirken dolar 4.80'di. Şimdi 4.90'a çıktığını öğrendik. Euro 5.60 seviyesinde" dedi. Bozkaya'nın konuşması şöyle devam etti: "Bütün vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. 2001 yılında Türkiye'de bir kriz yaşadık. Türk lirası yüzde 30 değer kaybetti. OHAL döneminde ise Türk lirası yüzde 60 değer kaybetti. Türkiye'de hukuk yok olursa, demokrasi askıya alınırsa, ekonominin çökeceğine kendilerine yıllardır söylüyoruz. 'Merkez Bankası benim, faizi ben belirlerim' dersen, ekonomi dibe vurur diye uyarıyoruz. Ancak lafımızı dinletemiyoruz. Şuan yaşanan kriz bir yönetim krizidir."