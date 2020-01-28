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Manisa'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

28 Ocak 2020 15:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 11 kilometre olan deprem İzmir, Balıkesir, Bursa'da da hissedildi. 14.45'te 3.5;  15.00'da 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana geldi. Depremin ardından vatandaşların sokağa çıkması kameralara böyle yansıdı.

Kandilli Rasathanesi ise 14.25'teki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı CNN Türk canlı yayınında "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun" dedi. 

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

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