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Manisa’da kısıtlama günü sokakta davul çalıp oynadılar

25 Mayıs 2020 18:47

Manisa’nın Kula ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, sokakta davul ve otomobilden çalan hareketli müzikler eşliğinde oyun havası oynayıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan vatandaşlara ceza yağdı.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gerekli tedbirleri alınan Covid-19 ile mücadele kapsamında, 81 ilde Ramazan Bayramı’na denk gelen bu hafta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda Manisa’nın Kula ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, mahallede davul ve otomobilden çalan hareketli müzikler eşliğinde oyun havası oynayıp sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sosyal medyadan canlı yayın yapan vatandaşlara ceza kesildi.

Bir vatandaşın sosyal medya üzerinden gördüğü canlı yayın sonrası 4 Eylül Mahallesi 254 Sokak üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşların olduğunu ihbar etmesi üzerine harekete geçen Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan canlı yayın üzerinden kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşları tespit etti. Ekipler tarafından davul ve hareketli müzikler eşliğinde oyun havası oynadığı tespit edilen 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 8184 sayılı genelge gereği toplamda 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Görüntülerde, bugüne kadar pozitif vakanın görülmediği Kula’da davul çalıp oynayan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması tepkilere neden oldu.

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