Manisa Barosu Başkanı ve baro yöneticilerinin Meclis önünde bekleyen meslektaşlarının yanına gitmesi engellendi

Çoklu baro teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülürken içeri alınmayan baro başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bekleyişe geçti. Sabah kadar süren bekleyiş hâlen devam ediyor. Meclis önünde bekleyişini sürdüren meslektaşlarının yanlarına gitmek isteyen Manisa Barosu Başkanı ve baro yöneticileri ise polis tarafından engellendi.

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan yaptığı açıklamada girişlerinin engellenmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Arslan yaptığı açıklamada "Burada bulunmak en doğal hakkımız. Meclise girip komisyonda bulunmak en doğal hakkımız. Ama burada bulunmamıza dahi izin vermiyorlar. Bu tamamen yasa dışı, özgürlükleri kısıtlayıcı, anayasaya aykırı bir tavır. Ama biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz" dedi.