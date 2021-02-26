Mangal ateşini harlamak isterken ölümden döndü

26 Şubat 2021 09:38
ABD'de mangalın ateşini kuvvetlendirmek için barbeküye yanıcı madde döken kişi, ölümden döndü.
ABD’nin Mississippi eyaletindeki Batesville şehrinde 27 yaşındaki Jawan Brown’ın mangal keyfi kabusa döndü. Brown mangalın ateşini kuvvetlendirmek için barbeküye yanıcı madde döktü.
Barbeküden alevler yükseldi. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, Brown’ın yanıcı sıvıyı barbeküye dökmesiyle birlikte alevlerin aniden yükseldiği ve Brown’ın yere düştüğü görüldü.
Olayda Brown’ın yara almadığı ifade edildi.
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