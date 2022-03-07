Manavgat Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Denizde görülen fokların avlanmak için nadiren de olsa ırmağa girdiğini vurgulayan Akyol, "Dernek olarak özellikle deniz kaplumbağaları caretta caretta ve Akdeniz fokların korunması için çalışmalar yürütüyoruz. Akdeniz foklarının mendirek bölgesinde yuva yaptıklarını biliyoruz. Akdeniz foklarıyla denizde daha sık karşılaşıyoruz ama ırmakta nadiren görülüyor. Bazen avlanmak için ırmağa giriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA