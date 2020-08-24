T24 LogoT24 Logo
Haberler

Manavgat'taki HES, Köprüçay akarsuyunu kuruttu: "Yüzerek çıkıyorduk, şu anda bir gram bile su yok"

Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu’da bir açıklama yaparak yetkilileri göreve çağırdı

24 Ağustos 2020 11:47

Antalya Manavgat'ta bulunan Köprüçay akarsuyu yapılan HES nedeniyle kurudu. Kuruyan akarsu yatağını çektiği bir video ile sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş "Genelde hep yüzerek çıkıyorduk ama gördüğünüz gibi şu anda bir gram bile su yok" dedi. 

Kasımlar Barajı ve HES şimdi de balık ölümlerine neden oldu. Projenin Değirmenözü ünitesinden nehir yatağına bırakılması gereken can suyunun bırakılmadığını öne süren köylüler, binlerce balığın öldüğünü belirterek önlem alınmasını istedi. Değirmenözü köylülerinin sosyal medyadan yaptığı çağrıda şöyle denildi: “Yukarıda bulunan baraj ve hidroelektrik santrali Köprüçayın dere yatağına can suyu salmadığı için dere yatağında susuz kalan canlılar, başta balıklar olmak üzere ölmeye başlamıştır. Eğer dere yatağına can suyu salınmaz ise bütün canlıların hayatı tehlikededir.”

Köprüçay’ın bu bölgesinde Haziran 2016’da da balık ölümleri yaşanmış ve nehir yatağında benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.

Turizmhbaerleri internet sitesinde yer alan habere göre Nehir yatağının kuruması ve balık ölümleri yöre halkının tepkisini çekerken Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu’da bir açıklama yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Kasımlar Barajı ve HES projesinin il merkezlerine uzak kalmasından dolayı ilgili kurumlarca yeterince denetlenmediği görüşüne yer verilen açıklamada, ortaya çıkan bu doğa katliamının kabul edilemez olduğu vurgulandı. 

Kasımlar Barajı ve HES projesinin 2012 yılından bu yana Antalya ve Isparta illeri sınırları içinde birçok çevresel ve sosyal yıkıma yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, “Değirmenözü’ndeki balık ölümleri ve nehir yatağının kurutulmasına ilişkin ivedilikle yasal işlem başlatılmasını ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

ETİKETLER

Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformuantalyamanavgatturizm haberlerihesbarajsantralDeğirmenözüKöprüçaykurudubalık ölümleriKasımlar Barajınehir yatağı

Diğer Videolar

10 Ekim Ankara katliamı anmasına polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı!

2 kişinin öldüğü alabora olan tekneden kurtulan balıkçı o anları anlattı

Doludan korumak için aracına Türk bayrağı sermişti; gözaltına alındı

Fatih Portakal: Bir de benden dinleyin

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2020

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Koronavirüs öğrenci şehirlerini vurdu; evler boş kaldı, esnaf zorda...

"Menzil tarikatında kadınlar şeyhin artan yemeğini yiyor, şifa olacağına inanıyorlar”...

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi...

"Erkeklere ikinci eş tavsiyesi" nedeniyle meslekten el çektirilen Ali Edizer...

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24