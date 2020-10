Manavgat'taki HES, Köprüçay akarsuyunu kuruttu: "Yüzerek çıkıyorduk, şu anda bir gram bile su yok"

Antalya Manavgat'ta bulunan Köprüçay akarsuyu yapılan HES nedeniyle kurudu. Kuruyan akarsu yatağını çektiği bir video ile sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş "Genelde hep yüzerek çıkıyorduk ama gördüğünüz gibi şu anda bir gram bile su yok" dedi.

Kasımlar Barajı ve HES şimdi de balık ölümlerine neden oldu. Projenin Değirmenözü ünitesinden nehir yatağına bırakılması gereken can suyunun bırakılmadığını öne süren köylüler, binlerce balığın öldüğünü belirterek önlem alınmasını istedi. Değirmenözü köylülerinin sosyal medyadan yaptığı çağrıda şöyle denildi: “Yukarıda bulunan baraj ve hidroelektrik santrali Köprüçayın dere yatağına can suyu salmadığı için dere yatağında susuz kalan canlılar, başta balıklar olmak üzere ölmeye başlamıştır. Eğer dere yatağına can suyu salınmaz ise bütün canlıların hayatı tehlikededir.”

Köprüçay’ın bu bölgesinde Haziran 2016’da da balık ölümleri yaşanmış ve nehir yatağında benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.

Turizmhbaerleri internet sitesinde yer alan habere göre Nehir yatağının kuruması ve balık ölümleri yöre halkının tepkisini çekerken Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu’da bir açıklama yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Kasımlar Barajı ve HES projesinin il merkezlerine uzak kalmasından dolayı ilgili kurumlarca yeterince denetlenmediği görüşüne yer verilen açıklamada, ortaya çıkan bu doğa katliamının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kasımlar Barajı ve HES projesinin 2012 yılından bu yana Antalya ve Isparta illeri sınırları içinde birçok çevresel ve sosyal yıkıma yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, “Değirmenözü’ndeki balık ölümleri ve nehir yatağının kurutulmasına ilişkin ivedilikle yasal işlem başlatılmasını ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” denildi.