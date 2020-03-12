Maltepe'de İçi yolcu dolu midibüsü silahla taradılar

12 Mart 2020 15:37
İstanbul Maltepe’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde olan içi yolcu dolu midibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı.
Minibüs şoförüne bir kurşun isabet etti.
Midibüse art arda ateş açan şahıslar olay erinden kaçtı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İçi yolcu dolu midibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı.
Görüntülerde, midibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.
Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu midibüsün yanına yaklaştı.
İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, midibüse doğru art arda silahla ateş etti.
Bir kurşunun isabet ettiği midibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı.
Kaynak: İHA
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