Maltepe'de çıkan kavgada 20 kişi birbirine girdi

İstanbul Maltepe'nin Aydınevler Mahallesinde yaşayan iki grup arasında başlayan tartışma, aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olayda yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Polisin araya girmesiyle olaylar sakinleşti. Kavga anlarıysa çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.