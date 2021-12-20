Malili öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyorsunuz, bu ümmetin davasıdır diye düşünüyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Programda Malili öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yıllardır Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyorsunuz. Bu Türkiye'nin davasıdır, bu ümmetin davasıdır. Bu ekonomik kurtuluş savaşı mücadelesinin önemini açıklar mısınız?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerle buluştu.

"Muhalefet ve malum çevreler kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar"

Mali Cumhuriyeti vatandaşı bir gencin sorusunu yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

“Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz Asgari Ücret açıklaması yaptık. Bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli artışının, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca gelir vergisi ve damga asgari ücretten soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu. Bir diğer açıklanan karar daha var. O da faizin özellikle yüz baz puan tekrar düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar."