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Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi

12 Ocak 2021 11:04

Malezya'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Malezya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah'ın, Başbakan Muhyiddin Yasin'in Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi yönündeki tavsiyesini kabul ettiği bildirildi. Saraydan yapılan açıklamada, "Al-Sultan Abdullah, Covid-19'un yayılmasının kritik bir aşamada olduğu ve olağanüstü hal ilanına ihtiyaç olduğu görüşünde" denildi. Başbakan Yasin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'a kadar seçimlerin yapılmayacağını duyurarak sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını ifade etti.

Malezya'da şu ana kadar 138 bin 224 korona virüs vakası kaydedilirken, 555 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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