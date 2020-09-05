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Malavi'de kıtlık; sokak tezgahlarında ve pazarlarda 'pişirilmiş' fare satılıyor

Malavi'de Koronavirüs salgını nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti

05 Eylül 2020 13:32

Malavi'de Covid-19 salgınının gıda kıtlığını ve ekonomik zorlukları ağırlaştırması nedeniyle fare tüketimi yaygınlaştı.

Satıcılar, uzun şişlere geçirilmiş tarla farelerini Blantyre ve başkent Lilongve'yi birbirine bağlayan ana kara yolu üzerinde sürücülere atıştırmalık olarak sunuyor. Baharatlı ve pişirilmiş fareler Güneydoğu Afrika ülkelerinde sokak tezgahlarında ve pazarlarda da satılıyor.

Nüfusun yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkede, yetersiz beslenme ve gıda güvensizliği başlıca sorunlardan biri. Malavi'de Koronavirüs salgını nedeniyle enfekte olan kişi sayısı 5 bin 500'e ulaştı ve 170 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kısıtlayıcı tedbirler gıda kıtlığını daha da şiddetlendirdi.

Fare avcılarından biri olan Bernard Simeon'a göre, Covid-19 salgını yoksulluk içindeki hayatına yeni zorluklar getirdi. Simeon'un eşi Yankho Chalera, "Zor zamanlarda besin desteği için farelere güveniyoruz çünkü et almaya gücümüz yetmiyor" şeklinde konuşuyor.

 

Kaynak: Euronews

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