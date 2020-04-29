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Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi: 'Koronavirüs'e karşı etkili'

29 Nisan 2020 19:19

Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark'ta, 1 dakika içinde elbise ve cilt üzerindeki bakteri ve virüsleri yok eden kabin geliştirildi. Prototip aşamasındaki kabin, insan sağlığı üzerinde olumsuz hiçbir etkisinin olmadığı belirtildi.

İnönü Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark'ta yer alan bir firma, 1,5 ay öncegeliştirmeye başladığı kabin ile dezenfeksiyon tünellerinin aksine 1 dakikada dış yüzeylerdeki virüs ve bakterileri yok ediyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile diğer zararlı virüs ve bakterileri yok eden kabinin, insan sağlığına da zararlı olmadığı belirtildi.

'Clean All' adı verilen kabin prototip olarak üretildi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda tüm testlerden başarıyla çıkan kabin, özellikle virüs ve bakterilerin yayılımının azaltılması için kalabalık alanlar ile sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek.

'Koronavirüse karşı da etkili olduğu kanaatine sahibiz'

Cihazın tanıtımında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Teknoparkta geliştirilen bu cihazın laboratuvarlarında yaptıkları testler ile başarılı sonuçlar verdiğini belirterek şunları açıkladı:

"Dünyada büyük bir pandemi var. Bu salgın ülkemizi ve şehrimizi de etkiledi. Hayat normale doğru dönerken hem ülkeler hem de insanlar ‘acaba güvenli nasıl bir hayatı yeniden sağlarız’ arayışında. Bu kabinde bu arayışa cevap verebilecek bir sistem. Ozon temel mantığı üzerine insanların üzerlerindeki kıyafetler, cildinde ve saçındaki bakterileri yok ediyor. Eldeki verilerle Koronavirüs'e karşı da etkili olduğu kanaatine sahibiz. Ozonun güvenlik marjı doğrultusunda kabine girenin üzeri bakterilerden arındırılıyor. Bu oldukça güvenli bir sistem."

Teknopark'ta yer alan bir firmanın Ar-Ge Personeli Tuğçe Kaya ise cihaz hakkında bilgiler verdi. 1,5 ay önce başladıkları çalışmaların sonucunda ürünün prototipini ürettiklerini belirterek, "Bizim bu ve bunun gibi cihazlara her zaman ihtiyacımız var. Şu an prototip olan cihazımız ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Piyasalarda bulunan dezenfeksiyon tünelleri dezenfekte püskürterek çalışmakta, toksit etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu cihazımızda toksit etki ya da insan sağlığına zararlı bir durum asla söz konusu değildir" diye konuştu.

Cihazla ilgili tüm patent ve raporların alındığını dile getiren Kaya, yakın zamanda seri üretime başlayacaklarını da söyledi.

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