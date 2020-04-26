T24 LogoT24 Logo
Haberler

Malatya'da sağlık çalışanları hastalara 'erik dalı' ile moral verdi; video sosyal medyada gündem oldu

26 Nisan 2020 18:27

Malatya'da bir hastanede görevli sağlık çalışanları, 'erik dalı' oynayarak, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi. Video sosyal medyada gündem oldu. 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için 'erik dalı' oynadı. Çalışanlar, yoğun bakım odasından tek sıra halinde oynayarak çıktı.

Özel kıyafetleriyle koridordaki kameranın önüne gelen sağlıkçıların bu anları, sosyal medyada paylaşıldı.

Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

habervideomalatyahastaneerik dalı

Diğer Videolar

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı: Darbeci kemalistleri tasfiye etmek için FETÖ ile çalıştık

İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İki geyikle başladı, 75 geyikle devam ediyor; yetiştirilenler farklı illerde doğaya salınıyor

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü

ABD'de protestocular Kristof Kolomb'un heykelini söküp göle attı

Güzellik merkezi kaçak doğumhane çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı!...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı düşüyor,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24