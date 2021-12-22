Malatya'da bir kişi, kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 09.30 sularında kuyumcuya gelen bir kişi işletme sahibinden biri 15 diğeri 20 gram olmak üzere iki altın bilezik talep etti.

İşletme sahibi tezgahtan çıkardığı altınları şahsa göstererek bir tercihte bulunmasını beklerken, bir süre bilezikleri inceleyen şahıs daha sonra işletme sahibinin elinde tuttuğu iki adet bileziği alarak kaçtı.

Kuyumcunun peşinde koştuğu şahıs çevredeki esnafla bir süre yaşanan kovalamacanın ardından olay yerine yaklaşık yüz metre ileri yakalanarak kuyumcuya getirildi.