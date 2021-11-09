Malatya’da 2 katlı binanın çökmesiyle yaşanan panik anları böyle görüntülendi

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 2 katlı binanın çökme anı ile yaşanan panik anları kameraya yansıdı.



Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 16.50 sıralarında 2 katlı binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD, şimdiye kadar çöken binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı.



Öte yandan 2 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesi ve yaşanan panik anları yer aldı.

Kaynak: İHA