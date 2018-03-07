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Maket polis aracını gerçek sandı, 1.5 saat bekledi

07 Mart 2018 13:29

Ehliyetini yanına almayı unutan şahıs, polis maketini gerçek zannedince ceza yememek için 1.5 saat bekledi. Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale- Bursa kara yolunda meydana geldi. Tatil için Çanakkale'ye gelen Burhan Çakmak (30), Kocaeli'nin Gebze ilçesine dönmek için aracıyla yola çıktı. Ancak ehliyetini evde unuttuğu için tedirgin olan Çakmak, yolda gördüğü polis aracı maketini gerçek zannedince, arabasını sağa çekerek 1.5 saat beklemeye başladı. Aracın hareket etmediğini görüp beklemekten de sıkılan Çakmak, polis otosunun yanına gitti. Polis aracının maket olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Burhan Çakmak, bu videoyu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürece binlerce kez görüntülenen video sosyal medyada hızla yayıldı.

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