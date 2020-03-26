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Makedonya'da mahsur kalan 26 Türk işçiden video: Tahliye olmak istiyoruz

26 Mart 2020 18:36

Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde çalışan 26 Türk işçi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkelerine dönemiyor.

Bir süre önce Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentine çalışmak için giden ve aralarında 20 Ordulu, 5 Samsunlu ve 1 de Afyonkarahisarlı işçilerin bulunduğu toplam 26 kişilik işçi grubu, yeni tip Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasından dolayı mahsur kaldıklarını belirtti. Zor ve sağlıksız şartlarda kaldıklarını belirten ve çektikleri videoyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine seslerini duyurmak isteyen işçiler, bir an önce Türkiye'ye gelmek ve gerekli kontrollerden sonra ailelerine kavuşmak istediklerini belirttiler.

(İHA)

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