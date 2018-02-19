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Makas attığı görüntüleri "usta şoförlük" diye paylaştı

19 Şubat 2018 20:41

İzmir'de bir sürücünün trafikte aracıyla makas atıp ilerlemesinin yer aldığı görüntüler, tepki çekti. Trafikte yaptığı hareketleri sosyal medya hesabından da paylaşan sürücüyü bulmak için ekipler çalışma başlattı. İzmir'de bir sürücünün Mustafa Sahil Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesi'nde lüks aracını makas atarak kullanması ve bu görüntüleri de "usta şoförlük" ve "makas atarak araçların içinden geçmek" notuyla sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan ve adının Fırat Nalbantoğlu olduğu öğrenilen sürücünün o görüntüleri sosyal medyada birçok kişi tarafından da paylaşılırken, vatandaşlar sürücünün kimseye zarar vermeden bulunmasını istedi. Trafik ekiplerinin sürücüyü bulmak için araştırma yaptığı öğrenildi.

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