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Mahir Ünal'dan seçim barajı açıklaması: Yüzde 10 barajı korunmalı

30 Ocak 2018 15:44

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde yapılan MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında seçim barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, AKP ile MHP'nin seçim barajı konusunda herhangi bir anlaşma üzerinde olmadığını belirterek, "Komisyonun görüşmeleri, karşılıklı müzakerelerden oluşmaktadır. Bu müzakereleri biz belli seçenekler haline getirip Sayın Genel Başkanlara sunacağız. Genel temayül yüzde 10 barajının korunması üzerinedir. Onun dışındaki hususları da değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

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