Mahir Ünal: CHP'nin yardım konusunu abarttığını düşünüyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce'nin Meral Akşener için söylediği "Beni yardımcısı yaparsa olurum" sözlerini değerlendirdi. Ünal, "CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum. Yardım etmek için milletvekili gönder, cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Şuna karar versinler; siyaset yapıp cumhurbaşkanı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu? Yoksa milletin önünde bir gölge oyunu mu oynanıyor? Eğer milletin önünde bir gölge oyunu oynanıyorsa bu hiç hoş değil son derece çirkin bir oyun" dedi.