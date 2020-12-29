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"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü

"Başka devlet de başka bayrak da tanımıyorum"

29 Aralık 2020 08:49

Sivas’ta mahallesinde Türk bayrağından başka bayrak görmek istemediğini söyleyerek iş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadın tepki topladı. Polisin engel olduğu kadın polislerle tartışırken kendisini görüntüleyen gazetecilerin de üzerine yürüdü.

Atatürk caddesi üzerinde L.K. isimli kadın cadde üzerindeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını indirdi. Esnaflar, bayrakları indiren kadına tepki gösterdi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bilgi edinmek için L.K. isimli kadınla diyaloğa girdi. Kadının diyalog esnasında ‘mahallemde istemiyorum’ ve ‘Bayrağımın yanında bayrak olamaz’ demesiyse dikkat çekti.

İşyeri sahiplerinin ve kadının karşılıklı şikayetçi olması üzerine L.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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