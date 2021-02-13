T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mahalleli yangında mahsur kalan çocuklar için seferber oldu

13 Şubat 2021 17:17

İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü. Çatıda mahsur kalan diğer çocuk ise vinç ile kurtarıldı. 

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. O sırada dairede bulunan kuzenlerden 14 yaşındaki Mustafa çatıya çıkarken 16 yaşındaki Umut ise balkondan. Umut, alt kadın penceresine çıkan bir yakını tarafından bacağından çekilerek içeri alınmak istendi. Ancak düşmekten kurtulamadı. 16 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin açtığı battiyeye düşünce ölünden kurtuldu. 4'üncü kattan düşen çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar sırasında kameralar kayıttaydı. 

İstanbul ÜmraniyeyangınDudullu Mahallesikurtarmayangında mahsur kalan çocuk

Diğer Videolar

'1 Nisan şakası' polis müdahalesi ile son buldu

RTÜK Başkanı Şahin: 'Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık

CHP'li Özgür Özel: Zulmedin ki sonunuz gelsin; gidiyorsunuz

Turgay Yıldız'dan Merkez Bankası videosu; başkanlıktan çay ocağına

Baba Sahne'den 4. yıl videosu: "Bugün 384. gün; kapalıyız..."

İkizdere'de taş ocağına karşı protesto: "Kadınlar bölgeye sahip çıkarsa 10 tane Cengiz gelse fayda etmez"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bu rekorları kırdıran Tayyip Erdoğan, “Anamız...

Reuters'a konuşan kaynaklar: Ağbal'ın 130 milyar dolar kayba neden olan...

Gazeteci Nevşin Mengü: Bahçeli hariç her şey kapansın, kızıyor sonra...

AKP'den Devlet Bahçeli'nin AYM tepkisine yanıt ...

Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Adnan Oktar, Soylu’ya cezaevinden bir mektup yazmış...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24