Mahalleli yangında mahsur kalan çocuklar için seferber oldu

İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü. Çatıda mahsur kalan diğer çocuk ise vinç ile kurtarıldı.

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. O sırada dairede bulunan kuzenlerden 14 yaşındaki Mustafa çatıya çıkarken 16 yaşındaki Umut ise balkondan. Umut, alt kadın penceresine çıkan bir yakını tarafından bacağından çekilerek içeri alınmak istendi. Ancak düşmekten kurtulamadı. 16 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin açtığı battiyeye düşünce ölünden kurtuldu. 4'üncü kattan düşen çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar sırasında kameralar kayıttaydı.