Mahallede fenomen olan domuza 'Fadime' ismini verdiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu, düzenli olarak geldiği mahallede vatandaşlar tarafından besleniyor. Mahalle sakinleri, elleriyle besledikleri domuza 'Fadime' ismini verdiler.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin ve sessiz günlerini yaşayan Bodrum'da, yabani hayvanlar ilçe merkezinde görülmeye başladı. Aç kalan domuzlar, yaşadıkları bölgelerden çıkıp mahallelere ve site içlerine girerek yiyecek aramaya başladı.

Vatandaşlar, Yeniköy Mahallesine düzenli olarak gelen dişi bir yaban domuzunu beslemeye başladı. Bazı vatandaşlar domuzu görünce korkarken, bazıları evlerinin önüne kadar gelen domuzu elleriyle beslemeye başladı.



Mahallede fenomen olan domuza 'Fadime' ismi koyuldu. Mahallede bir süre vakit geçirip vatandaşların verdiği yiyeceklerle karnını doyuran evcil domuzun daha sonra doğal ortamına geri döndüğü öğrenildi.