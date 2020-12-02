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Mağazanın camını kırarak onlarca mont çaldılar

Polis aracın çalıntı ve plakanın sahte olduğunu belirledi

02 Aralık 2020 11:14

İstanbul Kağıthane’de sabah saatlerinde çalıntı ve sahte plakalı araçla bir AVM’ye gelen hırsızlar, camını kırdıkları mağazadan onlarca mont çaldı.

Olay, geçtiğimiz 7 Kasım Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki bir AVM’de meydana geldi.

Mağazanın camını kıran şahıslardan biri içeriye girerek reyondaki montları çalmaya başladı, hırsızlık anları ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. 

Olayı kayıt altına alan Mehmud Keskin, "Biz buradayken camı kırdılar, içeride yangın var sandık. Apar topar elbiseleri götürünce hırsızlık dedik. Plakayı kayıt altına almak için çektik. Sonra polis memurlarının yanına gittim görüntüleri verdim" dedi.

Polis , hırsızların geldiği aracın çalıntı olduğunu ve sahte plaka takıldığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen süpheliler şimdi aranıyor. (İHA)

 

 

 

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