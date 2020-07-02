Madımak Oteli'ne gönderilen askerlerden Mesut Figançiçek: Götürülüş sebebimiz belki de sadece katliamı izlemekti

Mesut Figançiçek, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yaşanan olaylara müdahale etmek için sevk edilen askeri birlikte görevli bir erdi. 27 yıl sonra, ilk kez DW Türkçe’ye konuşan Figançiçek, olay yerine geç götürüldüklerini söylüyor.

27 yıldır halen oraya niye götürüldüklerini merak ettiğini söyleyen Figançiçek, boş silahlar ve teçhizatsız bir şekilde oraya götürülmenin nedenine ilişkin "Madımak'a götürülüş sebebimiz belki de sadece katliamı izlemekti" diyor.