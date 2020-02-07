Madam Curie'nin hayatını anlatan 'Radioactive' filminden ilk fragman

Dünyaca ünlü kimyager ve bilime damgasını vurmuş bilim insanı Maria Curie’nin hayatını anlatan “Radioactive” filminden ilk fragman geldi. Mart ayında vizyona girecek film, sinemaseverleri bilime adanmış bir hayatın yolculuğuna çıkaracak.

İlk kez 2019 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gün yüzüne çıkan “Radioactive”, Lauren Redniss’in bir romanına dayanıyor. Film, bilim insanı Maria Curie’nin yaşamını anlatıyor. 67 yıllık yaşamında yaptığı bilimsel çalışmalar ile dünya genelinde şöhrete kavuşan Curie, radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Filmde, Maria Curie rolünü Rosamund Pike üstleniyor. Filmde, Maria Curie’nin yaşamındaki ilişkiler, yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalardan elde ettiği bulgulara yer verilecek. Ayrıca Curie’nin Nobel ödülü olmasını sağlayan çalışmaların, dünyayı nasıl etkilediği de Radioactive ile izleyicilere sunulacak. İlk fragmanı yayınlanan film, 20 Mart’ta vizyonda olacak.