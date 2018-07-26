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Macron'un polis kaskıyla gösterici döven korumasının saldıırı görüntüleri ortaya çıktı

26 Temmuz 2018 17:43

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs günü göstericileri yumrukladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından patlak veren kriz dinmiyor. Ülkede bir haftadır başka hiçbir konu konuşulmazken, sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Macron, kendi partililerinin önünde, gazetecilerin olmadığı bir ortamda, ilk kez açıklama yaptı. Macron'un, "Ortada bir sorumlu varsa o da benim, yalnızca ben. Eğer istiyorlarsa, gelsin beni bulsunlar" sözleri ortamı sakinleştirmek yerine muhalefeti tepkisini arttırdı. Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında polis, Macron'un koruması Benalla'nın Elysee Sarayı'ndaki bürosuna baskın düzenledi.

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