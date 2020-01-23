T24 LogoT24 Logo
Haberler

Macron'un kilisede İsrail polisiyle tartışması: Fransa 'özür yok' dedi

23 Ocak 2020 10:48

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Kudüs’teki kilise önünde tartıştığı İsrail polisinden özür dilediği yönündeki haberler yalanlandı.

Emmanuel Macron’un Kudüs’te güvenlik güçleriyle tartışmasının yankıları sürerken, İsrail ile Fransa’dan özür konusunda farklı açıklamalar geldi.

Fransız yetkililer, İsrail iddiasının aksine “Başkanlık tarafından dile getirilen bir özür yok” açıklamasında bulundu.

İsrailli Haaretz gazetesine konuşan yetkililer, kilisenin Fransa toprağı sayıldığını ve bu alanları korumakla mükellef olduklarını hatırlattı.

Yetkililer, “İsrailli güvenlik güçleri halihazırda Fransız yetkililer güvenliği sağlamışken kiliseye girmek istedi. Cumhurbaşkanı, İsrail ve Fransız güvenlik güçleri arasında kiliseye giriş sırasında yaşanan münakaşayı sonlandırmak için tepki gösterdi ve uygulanan kuralları anımsattı. Ziyarette o ana kadar her şeyin yolunda gittiğini ve bir hadise yaratılmaması gerektiğini belirtti. Her şey yolunda. Ciddi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail’de bulunan Emmanuel Macron, Azize Anne Kilisesi'nde İsrailli güvenlik güçlerini görünce öfkelenmiş ve “Yaptığın hareket hiç hoşuma gitmedi. Burayı terk et lütfen” diye bağırmıştı.

Macron, “Lütfen kurallara saygı duyun. Bu kurallar yüzyıllardır yürürlükte. Benimle değişmeyecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından İsrail istihbaratı Shin Bet ve Kudüs Emniyet Müdürlüğü ortak açıklama yaparak, güvenlik güçlerinin kilisede Macron'a eşlik etmelerinin önceden kararlaştırıldığını belirtmişti. Açıklamada ayrıca "Macron yaşananlardan dolayı özür diledi ve güvenlik personeliyle el sıkıştı" denilmişti.

ETİKETLER

habervideoemanuel macronmacronfransaisrailcumhurbaşkanıözüryokdiledikuraltepkigündemavrupaisrailkudüskiliseziyaret

Diğer Videolar

Bağcılar'da yol verme kavgası; sürücüler birbirine girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2020

Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü

Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasının ardından o video gündem oldu

Koronavirüs paniği: Trende iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

"Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda Rusya'yı cezalandırdı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Havacılık sektöründe Koronavirüs krizi; ilk iflas açıklandı...

Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı...

Babacan ve arkadaşları, bu hafta partiyi kuruyor...

Feminist Gece Yürüyüşü’nde binlerce kadın polis barikatına karşı haykırdı: Dünya...

Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi ile yola çıktı; Gül ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24