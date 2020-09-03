T24 LogoT24 Logo
Haberler

Macron, Hizbullah üyesiyle yaptığı görüşmeyi yazan gazeteciyi azarladı: Yaptığınız profesyonellik dışı ve kötü niyetli!

03 Eylül 2020 12:58

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın hemen ardından yaptığı Lübnan ziyareti sırasında bir Hizbullah üyesiyle yaptığı görüşmeyi yazan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'yu azarladı. Macron, kalabalık içinde Malbrunot'ya "Her zaman gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz ama açık olacağım yaptığınız şey ciddi, profesyonellik dışı ve kötü niyetli." dedi. 

Macron'un 4 Ağustos Beyrut Limanı patlamasından sonra Lübnan ziyareti sırasında yaptığı görüşmeleri 31 Ağustos'ta Le Figaro gazetesinde aktaran Malbrunot, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Hizbullah üyesi biriyle 8 dakika süren gizli görüşme yaptığını yazmıştı. 

LCI/TF1 kanalında yayınlanan görüntülerde Macron'un gazeteci Malbrunot'ya "sorumsuz" davrandığını söyleyerek azarladığı görüldü. Macron, ""Her zaman gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz ama açık olacağım yaptığınız şey ciddi, profesyonellik dışı ve kötü niyetli." dedi. 

 

ETİKETLER

macronfransahizbullahlübnangörüşmeemmanuel macronle figaro

Diğer Videolar

Londra’da kiliseye saldırı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ekim 2020

Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı

Rusya'da kıyıya vuran balina saatler süren operasyonla kurtarıldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden yemekhane boykotu

Ermenek'teki madencilerin eylemi devam ediyor: "Kim gelirse gelsin, hakkımızı sonuna kadar alacağız"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı, Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı...

‘FETÖ’nün Solcuları’ kitabına 48 kişiden tekzip: Bir kez bile katılmadığımız...

Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor...

HSK, 11 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24