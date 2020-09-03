Macron, Hizbullah üyesiyle yaptığı görüşmeyi yazan gazeteciyi azarladı: Yaptığınız profesyonellik dışı ve kötü niyetli!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın hemen ardından yaptığı Lübnan ziyareti sırasında bir Hizbullah üyesiyle yaptığı görüşmeyi yazan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'yu azarladı. Macron, kalabalık içinde Malbrunot'ya "Her zaman gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz ama açık olacağım yaptığınız şey ciddi, profesyonellik dışı ve kötü niyetli." dedi.

Macron'un 4 Ağustos Beyrut Limanı patlamasından sonra Lübnan ziyareti sırasında yaptığı görüşmeleri 31 Ağustos'ta Le Figaro gazetesinde aktaran Malbrunot, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Hizbullah üyesi biriyle 8 dakika süren gizli görüşme yaptığını yazmıştı.

LCI/TF1 kanalında yayınlanan görüntülerde Macron'un gazeteci Malbrunot'ya "sorumsuz" davrandığını söyleyerek azarladığı görüldü. Macron, ""Her zaman gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz ama açık olacağım yaptığınız şey ciddi, profesyonellik dışı ve kötü niyetli." dedi.