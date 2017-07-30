T24 LogoT24 Logo
Haberler

Maçka Parkı'nda güvenlikçiden kadına sözlü taciz: Bu kıyafetle dolaşamazsın!

30 Temmuz 2017 13:24

Kadınların son dönemde artan taciz ve şiddet olaylarına karşı bir arada ‘Kıyafetime karışma’ dediği günün akşamında Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik memuru bir kadını kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalktı. Olaya tanık olan bir Twitter kullanıcısı, gördüklerini anlatıp, olay anına ilişkin bir video paylaştı. Samet Özçelik isimli kullanıcı, "Maçka Parkı güvenliği bu akşam bir kadına ‘Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum, memelerini açamazsın’ dedi ve polis çağırdı. Tacize şahit olduk ve kadını savunduk. Halk tepki göstermeseydi bir kadın kıyafetinden dolayı parktan atılacak, dahası gözaltına alınacaktı" diye yazdı.

ETİKETLER

MaçkaParkıözel güvenliktenkadıntacizBukıyafetleparktadolaşmanaizinvermiyorum

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24