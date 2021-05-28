Maç biter bitmez rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi

Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan Sırbistan Kupası final maçında maçtan önce Partizanlı kaleci Stojkovic 'in "Kazanamazsak beni becermekte özgürsünüz" ifadeleri sonrasında kupayı kazanan Kızılyıldızlı futbolcu Gobeljic, maç biter bitmez kalecinin yanına giderek şortunu indirip "Hadi!" dedi.

Sırbistan Kupası'nda Kızılyıldız ile Partizan karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere tamamlanan ve uzatmalara giden mücadelede, eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi. Penaltı atışları sonucunda Partizan'ı eleyen Kızılyıldız, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Maçtan önce röportaj veren Partizan kalecisi Stojkovic, "Bu kupayı kazanacağız. Buna inanıyorum. Eğer bu kupayı kazanamazsak beni becermekte özgürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.