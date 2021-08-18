"Lütfen Taliban'ı tanımayın" sözleriyle gündeme gelen Afgan gazeteci: Onlar tarafından iki defa kırbaçlandım

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin yankıları sürüyor. Taliban ve diğer ülkeler arasında nasıl bir diyalog olacağı merak edilirken, Amerika'nın nasıl tavır koyacağı Biden'in açıklamalarında belli oldu. Ancak yine de NATO'nun Afganistan'la ilgili adımları merak konusuydu.

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in düzenlediği basın toplantısına ise Afgan gazeteci Lailuma Sadid, "Ne olur Taliban'ı tanımayın" sözleri damga vurdu. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan gazeteci, 1997 yılında Taliban tarafından kırbaç cezasına çarptırıldığını söyledi.

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmeler yaptığı basın toplantısının soru cevap kısmında ağlayarak sorduğu soru ve 'Lüften Taliban'ı tanımayın' sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci Lailuma Sadid CNN Türk canlı yayınına katıldı.

"1997'de iki defa kırbaçlandım, bunu hiç atlatamadım"

Sadid neden bu çıkışı yaptığını ise kendi hayatından şu örneklerle anlattı:

"Çünkü onlar insan haklarına, kadın haklarına saygı göstermeyecekler. Kadınlara hiçbir alan tanımayacaklar. Bir kadın olarak Taliban rejimi baştayken Afganistan'da 1997'de iki defa kırbaçlandım. Taliban tarafından ve ben bunların yeniden yaşanmasını istemiyorum. Oradaki halkın yeni neslin bunları tekrar yaşamasını istemiyorum. Çünkü ben bunu hiç atlatamadım."

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Kaynak: CNN TÜRK