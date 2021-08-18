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"Lütfen Taliban'ı tanımayın" sözleriyle gündeme gelen Afgan gazeteci: Onlar tarafından iki defa kırbaçlandım

"1997'de iki defa kırbaçlandım, bunu hiç atlatamadım"

18 Ağustos 2021 13:50

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Afganistan hakkında düzenlediği basın toplantısında "Lütfen Taliban'ı tanımayın" sözleriyle gündeme oturan Afgan gazeteci Lailuma Sadid, CNN Türk yayınında 1997'de Taliban tarafından 2 kez kırbaç cezasına çarptırıldığını söyledi.

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