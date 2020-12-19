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Lüks aracıyla karpuz satmıştı, bu kez polis aracıyla tur atıp siren çaldı

Ekip aracında görevli polis memuru görevinden uzaklaştırıldı

19 Aralık 2020 09:43

İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, bu kez kısıtlama sırasında polis aracıyla tur atarak siren çaldı. 

Hatemi hakkında adli işlem başlatılırken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı ekip aracında görevli polis memuru görevinden uzaklaştırıldı. 

İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi daha önce lüks aracında karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelmişti. 

Polis aracında çekilen görüntülerle ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis Memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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İstanbul BeyoğluMilad Hatemiİranlı sosyal medya fenomeniKağıthane İlçe Emniyet MüdürlüğüLüks aracıyla karpuz sattıpolis aracıyla tur attı

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