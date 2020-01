Luis Suarez'den kanser hastası çocuğa sürpriz

İki yıl önce kanser hastalığına yakalanmış ve Uruguay'da bir sağlık kurumunda tedavisine devam eden genç bir kardeşimize sürpriz yapmış. Kurumdaki ekip, kendisini internet üzerinden İspanya'dan bir doktor ile görüştüreceklerini söylemişler, devamında bu anlar yaşanmış. Suarez ile Uruguaylı çocuk arasında geçen konuşmanın metni şöyle: Luis - Merhaba Mateo. Mateo - Merhaba. L - Beni iyi duyabiliyor musun? M - Evet. L - Nasılsın? M - İyiyim, siz? L - İyi, iyi, iyi, iyi. İspanya'dan Federico Gonzalez'le konuşuyorsun. M - Evet daha önce söylemişlerdi. L - İlaç tedavisi ve normal tedavinle alakalı doktorlarını dinliyor musun? M - Evet, tabi ki her zamanki gibi. L - İyi, umarım dinliyorsundur. Aslında Mateo, ben İspanya'dan arıyorum fakat ben bir doktor değilim, ben başka bir şey yapıyorum, biliyor musun? M - Evet. L - Evet, ne? M - Yani, bilmiyorum. L - Belki zamanında benim bir golüm için bağırmışsındır. Doktorlar da bazen futbol oynar. M - Bilemiyorum. L - Bilmiyorsun? Ha? (Yüzünü gösteriyor.) M - Oh, hayır. L - Hey, şampiyon, nasıl gidiyor? M - İyi. L - Çok iyi değil mi? Sorun ne? M - Sorun yok, sadece hareket ediyorum. L - Beni dinle; şampiyon olduğunu biliyorsun değil mi? M - Bir kaç kez bana söylenmişti. L - Sen çok cesursun; bir savaşçısın. Bu yüzden devam etmelisin. FC Barcelona taraftarısın değil mi? M - Evet, doğru. L - Bana söylenene göre senin bir Barça forman varmış, ama arkasında Luarez yazılı olan bir forma değilmiş doğru mu? M - Evet Barcelona formam var fakat seninki değil. L - O zaman seninle bir anlaşma yapalım, doktorlarını dinleyip, tedavini olur ve iyi olursan sana bir tane getireceğime söz veriyorum. Fakat mağazadan değil, maçta oynadıklarımdan bir tanesini getireceğim, tamam mı? M - Evet, tamam. L - Şu an sahip olduğun duygu ile, o mutluluk. İşte aynen öyle olmalısın; doktorlarını dinle, tedavini ol, ilaçlarını al, her şeyi yap, beni duydun mu? M - Evet, evet. L - Tamam? M - Evet. L - Peki söz verir misin? M - Söz veriyorum. M - Geçen gün attığın goller çok iyiydi, müthiş gollerdi. L - Gördün mü? M - Evet tabi ki. L - Beğendin mi? M - tabi ki beğendim. L - Sesim iyi geliyor değil mi? M - Evet onun için yere düşebilirim. L - Şampiyon, kocaman sarılıyorum sana, kendine dikkat et ve iyi iş çıkarmaya devam et, tamam mı? M - Tamam, çok teşekkür ediyorum. L - Aynı şekilde devam, iyi şanslar.