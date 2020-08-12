T24 LogoT24 Logo
Haberler

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı: Beyrut Limanı yavaş yavaş çalışmaya dönüyor

12 Ağustos 2020 12:58

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın yavaş yavaş çalışmaya döndüğünü açıkladı.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nı ziyaret etti. Name, yaptığı ziyaret sırasında Twitter hesabından bir görüntülü mesaj paylaşarak, Beyrut Limanı'nın yavaş yavaş çalışmaya döndüğünü açıkladı. Name, "Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Beyrut Limanı yavaş yavaş çalışmaya dönüyor. 16 vinçten 12'si tekrar faaliyete geçti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta gerçekleşen patlamada 171 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı ve kentte meydana gelen büyük yıkım nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ETİKETLER

limanpatlamabeyrutlübnanbakan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Eylül 2020

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı: Ha gayret az kaldı ATV!

MasterChef Türkiye'de gerilim; "Ebru beni dövmeye kalktı"

Azerbaycanlı spiker, '6 köyün kurtarıldığı' haberini ağlayarak verdi!

Roberto Carlos "Fenerbahçe kazanacak" dedi; Felipe Melo'dan yanıt geldi

Sahibine kavuşan köpeğin sevinç anları...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Selefi dernekler silahlanıyor" diyen 'Cübbeli Ahmet' emniyete verdiği ifadeyi anlattı:...

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma | Bakü şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı,...

İstanbul'da gazete bayilerinin yüzde 560 zam isyanı: Ya kırk satır...

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs pozitif çıkanlara elektronik bileklik uygulaması yapılacak...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24