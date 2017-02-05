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Lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıtarak klip çektiler

05 Şubat 2017 14:15

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 'Sazdan Adam Grubu' adıyla bir araya gelen kadın ve erkek amatör bağlamacılar, Lösemi hastalığına dikkat çekmek için saçlarını kazıtarak klip çekti. Daha önce Michael Jackson’un 5'inci ölüm yıl dönümünde, 'They don’t care about us' adlı şarkısına ve Çanakkale zaferinin 100'üncu yılına özel çektikleri kliplerle gündeme gelen Sazdan Adam grubu, yeni projelerinde lösemi hastalığına dikkat çekmeye çalıştı. Kadın erkek 40 bağlamacıdan oluşan grup, sözleri kendilerine ait olan 'Görmek lazım' şarkısı klibinde lösemi hastalığına dikkat çekti.

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ZonguldaklösemisaçkazıttılarklipSazdan Adam Grubu

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