Kök hücre bağışında farkındalık yaratmak amacıyla, Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği'nin başlattığı “Lösemi ise Bir Çaresi Var” farkındalık projesine, milli sporculardan destek geldi. Pek çok ünlü isim de dans ederek projeye dahil oldu.

Anadolu Efes'in 2020 yılında Khimki Moskova ile oynadığı Euroleague maçının devre arasında proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde 11 dansçıyla birlikte, farkındalık yaratmak amacıyla başlayan lösemi ile mücadele eden hastalara destek için dans etkinliği bu yıl da yapıldı. Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin öncülüğünde ve Fresenius Medical Care’in desteğiyle sürdürülen “Lösemi ise Bir Çaresi Var” farkındalık projesine, bu sene milli sporcular danslarıyla evlerinden destek verdi.

7 milli sporcu destek verdi

Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy’den Salim Sınar koreograflığında hazırlanan dans gösterisi, bu sene pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleşti. Salim Sınar ve Hasan Yalnızoğlu profesyonel sporcularla Zoom üzerinden buluşarak dans gösterisi için eğitim verdi. Hasan Yalnızoğlu’yla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi BOTAŞ’ın milli basketbolcuları Ayşe Cora ve Sehernaz Çidal, Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka’nın milli basketbolcuları Emircan Koşut ve Berk Demir, Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji’nin milli oyuncusu Erkan Yılmaz, Türkiye'nin jimnastik branşında Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk sporcusu aynı zamanda 2019 yılı Dünya Kupası'nın Mersin etabında altın madalya ve 2020 Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda yer hareketlerinde gümüş madalya kazanan milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip milli eskrimci Fatma Zehra Köse dans ederek projeye destek oldu.

Projede 7 milli sporcunun yanı sıra Lösemi, Lenfoma, Miyelom Derneği üyesi Aslı Koç da yaptığı dansla "Lösemi ise Bir Çaresi Var" dedi.