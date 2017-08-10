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Londra'da çift katlı otobüs mağazaya girdi: 6 yaralı

10 Ağustos 2017 17:06

Londra'da çift katlı bir belediye otobüsü, kentin güneyindeki bir mağazaya girdi. İki kadın otobüsün üst katında mahsur kaldı. Londra Ambulans Hizmetleri 6 yaralıya olay yerinde müdahale edildiğini açıkladı. Londra itfaiyesi, kadınların bilinçlerinin yerinde olduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de otobüsün Lavender Hill semtinde kaldırıma çıkıp, mutfak dekorasyonları satan Poggen Pohl Kitchen Design Centre adlı mağazanın vitrinine girdiği görülüyor. Otobüsteki yolculardan 34 yaşındaki Andrew Matthews olayı "Maalesef ben de otobüsün üst katında arkalardaydım. Otobüsün yoldan çıktığını farkettim. Mazağanın çatısı otobüsün tavanını sol üst taraftan biçti. Ben de 4 ya da 5. sıraya gittim" ifadeleriyle anlattı. Başka bir görgü tanığı da otobüsün altından dumanların geldiğini söyledi.

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