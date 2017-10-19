Londra polisi: Irak Büyükelçiliğine saldıranlar, Kürt eylemcilerdi

Londra’daki büyükelçiliklerin güvenliğinin sağlanmasından sorumlu polis görevlisi Simon Fox, geçen Pazartesi günü Irak’ın Londra Büyükelçiliği binasına saldırı yapan kişilerin protesto gösterisine katılan Kürt eylemciler olduğunu belirtti. Sputnik’e konuşan polis, ‘Bildiğim kadarıyla, bir grup Kürt eylemciler büyükelçilik binasının içine girdi, ama birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldılar’ ifadesini kullandı. Olay sonucunda diplomatik misyon binasının kapısının zarar görüp camlarının kırıldığı belirtilirken büyükelçilkte güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi. Büyükelçiliği hedef alan eylemcilerin her hangi ceza almadıklarını ifade eden Foks şunu söyledi: ‘Göstericiler binadan çıkarıldıktan sonra protesto eylemine devam etti. Gösteriye toplam olarak yaklaşık 40 kişi katıldı. Söz konusu protestolar Irak ordusunun Kerkük’te kontrolü sağlaması nedeniyle düzenlendi’.