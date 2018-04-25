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Lokantası yanan 2 çocuk annesi kadın: Çaresizim, ekmek teknem yandı

25 Nisan 2018 15:17

Muğla'da, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu lokantasında büyük oranda hasar oluşan, 1'i zihinsel engelli 2 çocuk sahibi 48 yaşındaki Şükran Tilki, çaresiz durumda olduğunu söyledi. Tilki, "Ekmek teknem yandı. Maddi durumumuz çok kötü. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi. Olay, geçen pazar günü, Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. Şükran Tilki, iş yerini açtıktan sonra yaktığı ocağa, içinde yemek olan tencereyi koyup, margarin almak için markete gitti. Bir süre sonra lokantadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışverişten döndüğünde itfaiyenin erlerinin iş yerindeki alevlere müdahale ettiğini gören Tilki, gözyaşlarını tutamadı. Baygınlık geçiren ve çevredekilerin müdahalesiyle ayılınca hastaneye götürülmeyi reddeden Şükran Tilki, "Burası benim ekmek teknem. 2 çocuğuma bakıyorum. Keşke markete gitmeseydim" dedi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürülürken, iş yerinde yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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