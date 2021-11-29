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Lodos simit arabasını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos nedeniyle devrilen simit aracının altında kalan simitçi, ağır yaralandı

29 Kasım 2021 14:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalan simitçi, ağır yaralandı.

Olay, Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Simitçi Mahmud Beradei (56), simit aracıyla cadde üzerinde seyir haline geçti. 70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, arabasının çatısı uçtu ve devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi ise ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından vatandaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

lodosçatı

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