Liverpool taraflarından Ozan Kabak'a beste

Liverpool tarafları, Liverpool'da forma giyen millî futbolcu Ozan Muhammed Kabak'a özel beste yaptı.

Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve sonrasında önce Stuttgart, ardından da Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, sezon arasında Liverpool'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Avrupa Süper Ligi'ne karşı tepki gösteren Ozan Kabak'a, Liverpool taraftarının da sevgisini göstermek için futbolcu adına beste yaptığı öğrenildi. Tarafların hazırladığı beste, sosyal medyada paylaşıldı.