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Livaneli gecesinde yıldızlar korosu: Güneş topla benim için

09 Kasım 2016 21:07

Türkiye'de müziğe damga vuran, kitapları dünya dillerine çevrilen, filmleri iz bırakan Zülfü Livaneli, 50. Sanat Yılı'nı, dev bir yıldızlar korosuyla kutladı. Sezen Aksu'dan Kenan Doğulu, Sıla ve Kardeş Türküler'e çok sayıda müzisyenin şarkılarını seslendirdiği konserden sonra sahneye çıkan Livaneli, eserlerinin adlarına da gönderme yaparak "Bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Ey Özgürlük, Güneş Topla, Umudu Kesme Yurdundan" dedi. Yıldızlar hep birlikte sözlerini Ülkü Tamer'in yazdığı Livaneli'nin bestelediği "Güneş topla benim için" şarkısını söylediler

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