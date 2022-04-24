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Liderler Buluşması'nın üçüncüsü başladı: Özal'ın makam odasında buluştular

Liderlerin buluştuğu masanın yanındaki duvarda Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük boy yağlı boya tablosunun yer alması dikkat çekti

24 Nisan 2022 19:57

Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” üçüncüsü bugün Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılıyor. İftar yemeğindeki buluşmanın, Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki, eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın parti genel başkanı iken kullandığı makam odasında yapıldığı öğrenildi.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri üçüncü buluşmayı bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde yaptı.

Demokrat Parti Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 19.18’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu’nun ardından saat 19.22’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve hemen ardından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezine ulaştı. Akşener yanında getirdiği baklavayı Uysal’a verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 19.30’da ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saat 19.33’te Demokrat Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bütün liderleri kapıda karşıladı.

DP Genel Merkezi’nde düzenlenen iftarın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın makam odasında yapılacağı öğrenildi. DP’nin Genel Merkez Binası, 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi’ne (ANAP) aitti. ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, 1989’da Cumhurbaşkanı olana dek bu binayı kullandı.

 

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