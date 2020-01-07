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Fatih Portakal: Türkiye Libya'ya neden gidiyor, doğalgaz ve petrol için; emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz

07 Ocak 2020 10:51

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını eleştirdi. Eleştirisinde 'emperyalist' göndermesi yapan Portakal'a sosyal medyadan tepki geldi.

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, "Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu; Libya'da ezilenler var, Hafter darbeci, yok orada demokrasi,  insan hakları özgürlük... Türkiye'nin neden gittiği belli zaten" diyerek Türkiye'nin Libya'ya koruma şemsiyesi oluşturduğunu söyledi. 

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından petrol ve doğalgaz ihtiyacı olarak açıklandığını hatırlatan Portakal, "Karşılıklı bir anlaşma ve siyasi bir karar sonucunda gönderebilirsiniz ama anlaşmanın içeriği belli doğalgaz ve petrol. Türkiye de bu konuma geldi. Yani emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar diye. İşte Cumhurbaşkanı da dün bunu söylüyor" dedi. 

Sosyal medyada birçok kullanıcı Fatih Portakal'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Portakal'ın sözlerini paylaşan kullanıcılar, Türkiye'nin emperyalist olarak nitelendiğini ifade ederek özür dilenmesi gerektiğini savundu. 

 

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