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Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman

22 Temmuz 2021 09:56

Orijinal versiyonu TRT'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Orijinal kadroyla tekrar çekilen dizinin yeni sezonu 8 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak.

Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği dizinin ana kadrosunda yer alan Ali Atay, Osman Sonat, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin yeni bölümlerde yine izleyici karşısına çıkacak. Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak.

Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi henüz belli değil. 

Leyla ile MecnunTRTexxenilk fragmanyayın tarihi

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